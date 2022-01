Heel veel bouwen en wordt nog veel meer gebouwd in Oosterhout, de politieke balans van de afgelopen jaren

Gemeentehuis

Duidelijkheid over nieuwbouw dan wel een verbouwing van het huidige gemeentehuis stond op het wensenlijstje. Dat is gelukt. En hoe. De raad had net gekozen voor een volledig nieuw ‘iconisch‘ en ‘duurzaam’ pand op het Slotjesveld toen plots een buitenkans kwam: de aankoop van winkelcentrum Arendshof 2. Over enkele jaren belandt daar het nieuwe gemeentehuis. Een keuze die unaniem gejuich kreeg in de raad en ook binnen het Oosterhoutse wordt er vrijwel alleen positief over gesproken. Op politiek-bestuurlijk vlak het absolute hoogtepunt van de laatste jaren.