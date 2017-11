Heel Rijen bakt... een taart voor de voedselbank in sinterklaasweekend

RIJEN - Ik moet iets doen, bedacht Mieke Brouwers-Berkhoff. Ze zette dit weekend spontaan een oproep op Facebook. 'Heel Rijen Bakt!!! In het Sinterklaasweekend zou ik graag wat lekkers naar de voedselbank brengen.' Eigenlijk zou heel Nederland dit moeten doen, vindt ze. 'Hartverwarmend' vinden ze het bij de voedselbank.

,,Als nou iedereen een taart of cake bakt en die naar de voedselbank brengt, dan hebben kinderen in het sinterklaasweekend een lekker extraatje'', zegt Mieke. Zij hoopt dat mensen de oproep delen via Facebook.

Ze kwam op het idee via haar broer, die bij de voedselbank in Nijmegen werkt. ,,Ik hoor zo veel verhalen. Het is toch belachelijk dat zo veel mensen niks lekkers hebben.''

Zelf bakt ze met grote regelmaat taarten of cake. Het is een leuk gebaar vindt ze en iedereen kan wel een appeltaart of cake bakken. ,,Die blijven het langst goed'', weet de ervaren bakster.

Het is hartverwarmend dat iemand zo'n initiatief neemt

Spontaan zette ze de oproep dit weekend op Facebook: ,,Ik heb nu 3 mensen (inclusief mezelf) die iets bakken. DAT IS ERG WEINIG. Wie wil er nog meer iets bakken?''

De oproep leidde al snel tot een reeks toezeggingen. Namens de voedselbank reageerde vrijwilligster Tamara van Schilt. ,,Het is hartverwarmend dat iemand spontaan zo'n initiatief neemt. We hebben honderd gezinnen. Het zou fantastisch zijn als die zaterdag een taart kunnen ophalen. Mensen zijn zo blij met een extraatje. Superlief.''

Grote gezinnen

Vrees dat de actie te veel taarten oplevert, heeft Van Schilt niet. ,,Er zijn nogal wat grote gezinnen bij. Anders kunnen we andere voedselbanken helpen of de Weggeefhoek, die in hetzelfde pand zit en mensen ondersteunt met goederen.''

In Rijen bestaat de Voedselbank nu een jaar. Rijenaren zijn eerder al spontane acties begonnen. ,,Zo kwam de St. Jozefschool met een cheque van de opbrengst van de eigen kerstmarkt, diverse bedrijven en winkels sponsoren ons met voedsel of andere hulp'', vertelt ze.

Mensen kunnen gratis een taartdoos ophalen

Mieke is op maandag al druk aan de slag om praktische zaken te regelen voor wie geen taartdoos heeft. ,,Bakkerij Vromans, die de voedselbank al steunt, vond het een erg leuk idee. Vanaf woensdag kunnen deelnemers gratis een blanco doos ophalen in de vestiging in winkelcentrum De Laverije.''