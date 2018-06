Heel Hooge Zwaluwe draagt het Havenfeest

Het seizoen van de dorpsfeesten, braderieën en jaarmarkten is in volle gang. De basisregel lijkt daarbij te zijn dat ieder dorp zijn eigen grote, jaarlijkse zomerfeest kent.

In Hooge Zwaluwe moesten ze het een tijd met aanzienlijk minder zomervertier zien te stellen. Maar afgelopen zaterdag was het weer eens zover: acht jaar na de eerste succesvolle editie stond het Havenfeest weer op het affiche. De opening van het nieuwe gemaal Emila was de ideale aanleiding voor organisator Toonart om samen met het waterschap Brabantse Delta en de Gemeenten Drimmelen om het feest weer eens af te stoffen. Het dorp was eraan toe, gezien de drukte langs de haven.

Muzikale omlijsting

In de barwagen staat niemand langer dan een paar seconden stil en op het ponton zorgt jazzband De Dixies voor een gedreven en aangename muzikale omlijsting.

Burgemeester Gert de Kok is trots dat het feest weer terug is in de gemeente. ,,Het gemaal is een civieltechnisch kunstwerk. Ik vind het knap dat Toonart deze opening heeft aangegrepen om dit evenement op de kaart te zetten. Dat ze dit met behulp van vrijwilligers voor elkaar krijgen is heel mooi.''

Niet alleen de tapkraan zorgt voor vertier, de kunstmarkt die langs de schilderachtige waterkant staat opgesteld mag ook op de warme belangstelling van bezoekers rekenen. Onder het toeziend oog van op de dijk grazende en luierende schapen exposeert en verkoopt een tiental lokale kunstenaars eigen werk.

Naast kunst en muziek staat er nog een onderdeel op het programma waar de bezoekers in flinke aantallen op af komen: er varen twee oude zalmschouwen vanaf de haven af en aan naar de Steenplaats, om vervolgens via het gemaal Emilia weer terug te keren.

Geschiedenis

Terwijl op het podium de oude drummerbaas van de band zich stort op een ronkende solo van een minuut of vijf, neemt organisator Clemens Wortel de tijd voor een tussenstand.

,,Normaal organiseren we vier of vijf kleine dingen per jaar. Maar toen deze dag in zicht kwam begon het idee te leven om weer eens iets grootschaliger te organiseren. Weet je wat zo mooi is? De steun uit het dorp, we doen het echt met z'n allen. We hadden eigenlijk een aggregaat nodig, maar de mensen die naast het terrein wonen boden spontaan hun hulp aan. Eén van de schippers vaart nu hier op de boot waarop zijn oom in 1903 naar de Biesbosch voer om te vissen. Ik kom hier zelf niet vandaan, maar ben in al die jaren echt verliefd geworden op dit gebied en de geschiedenis.''