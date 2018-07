Heel Alkmaar kent Oosterhout. Hoe komt dat?

,,Het is heel simpel", aldus Alkema. ,,Oosterhout is afgeleid van de oud-Nederlandse betekenis van 'het Hout' oftewel park. En aangezien we al een park met de naam Westerhout hebben, werd een nieuw park in het oosten van de stad in de jaren vijftig Oosterhout genoemd. En in het kielzog daarvan volgden de Oosterhoutlaan, sporthal Oosterhout, de school Oosterhout, de flat en de vlindertuin, omdat ze allemaal in of naast het park staan."



Alkema, geboren in Maastricht, woont al veertig jaar in de kaasstad, waar hij als docent handvaardigheid, kunst- en cultuurgeschiedenis werkte. Het Brabantse Oosterhout kent hij ook. ,,Tijdens mijn studie aan de Academie voor Beeldende Vorming in Tilburg heb ik vijf jaar in Oosterhout gewoond. Ik woonde van 1973 tot en met 1978 aan de Hildebrandlaan. De basiliek en het Slotpark in het centrum vind ik mooi. De Brabantse gezelligheid viel me echter wat tegen. Alkmaar bevalt me beter. De mensen zijn direct, maar ze zijn ook heel open en vriendelijk."