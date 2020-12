Heeft gemeente Dongen genoeg gedaan om drama rond Tuf Recycling te voorkomen?

Grote brand bij kunstgras­ver­wer­ker Tuf in Dongen vermoede­lijk aangesto­ken

30 november DONGEN/DEN BOSCH - Er zijn sterke aanwijzingen dat de grote brand bij Tuf Recycling in Dongen in oktober 2018 werd aangestoken. Dat zei de officier van justitie vanochtend tijdens de rechtszaak in Den Bosch tegen directeur Anneleen van Trimpont van Tuf.