Hebben de andere arenden in de Biesbosch het net zo goed als het webcamkoppeltje? ‘Ze voelen zich hier thuis’

Boswach­ters lyrisch over eerste ei van web­cam-vis­arend: ‘Er begint een fantasti­sche tijd op het nest’

31 mei Daar is-ie dan: het eerste visarendkuiken is uit het ei gekropen in het nest in de Biesbosch. Dankzij de webcam die daarop gericht staat, keken de boswachters live mee. ,,Dit is gewoon fantastisch.’’