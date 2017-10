Hazes-medley alsnog gezongen in Oosterhout: 'Mensen, we zeggen; proost op André!'

OOSTERHOUT - ,,Mensen, we zeggen; proost op André!'' Met ongeveer een half jaar vertraging, bracht de Bredase Volkszanger Frank Verkooyen gisteren alsnog 'zijn' André Hazes-medley ten gehore.

Tijdens Oosterhout Live, eerder dit jaar in juni, ging halverwege de gewraakte medley de stekker eruit. Dit op last van Dré Hazes, die later op de avond geprogrammeerd stond.

Woedend was Verkooyen na afloop. Zijn tirade op Facebook haalde de landelijke shownieuwspagina's. Inmiddels is de kou uit de lucht en steekt Verkooyen tijdens de aankondiging van de medley er vrolijk de draak mee. ,,Ik ben dol op Dré'', zegt hij. ,,Vooral als hij niet direct na mij komt optreden.''

Artiesten

Na zijn show geeft Verkooyen desgevraagd aan dat de kwestie Hazes wat hem betreft helemaal afgedaan is. ,,Vaak zijn het niet de artiesten zelf, maar de entourage er omheen die moeilijk doet.''

,,Ach, het was gratis reclame voor het nieuwe festival'', zegt organisator Arnoud Kastelijns met een lach. Al wil hij grif toegeven dat hij met de kwestie omhoog heeft gezeten. ,,We hebben het inmiddels uitgepraat en we kunnen het nu gelukkig achter ons laten.''

Twee aparte feesten

Oosterhout in concert beleefde zaterdag de eerste editie. Een dag eerder werd in dezelfde tent in het Lukwelpark het Oosterhoutse Oktoberfest gevierd. ,,Ik wilde een nieuw concept proberen'', aldus Kastelijns.

,,Het Oktoberfest vind ik zelf een van de leukste feesten om te organiseren. Net carnaval maar dan in een ander jasje. Vorig jaar hadden we de dag erna een après skifeest. Nu hebben we ervoor gekozen om er twee aparte feesten van te maken met elk hun eigen promotie.''