Haven Lage Zwaluwe krijgt nieuw monument

De erfgoedvereniging heeft het luchtdoelkanon al langer in haar bezit. Het werd in de Tweede Wereldoorlog door de Duitsers gebruikt om de Moerdijkbrug te verdedigen. In 1987 werd het in de uiterwaarden teruggevonden. De vereniging knapte het kanon op en plaatste het later in een natuurgebied in de buurt van molen Schuddebeurs in Lage Zwaluwe.