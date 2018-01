Hartverwarmend Kiekendievenbal in Gilze-Rijen

VIDEO Wielergemeenten trekken samen op in het ambitieuze Wielerplan West-Brabant

27 januari RUCPHEN - Het samen ontwikkelen van een asfaltparkoers voor wielervereniging Willebrord Wil Vooruit en een BMX-track in Rucphen. Een wieleroefenbaan van 1.000 meter in Roosendaal. Onderzoeken of een verkeersluw of -vrij parkoers van 10 kilometer kan worden uitgezet in West-Brabant.