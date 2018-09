Hartstilstand bij wandelaar (74) van De 80 van de Langstraat als hij finisht, verkeert in kritieke toestand

Pottenbak­ke­rij­en centraal op Monumenten­dag Oosterhout

21:01 OOSTERHOUT - De jaarlijkse Open Monumentendag in Oosterhout zette afgelopen weekend de pottenbakkerijen centraal. Hoofdfiguur was 'Het Melkmeisje' van Johannes Vermeer. De bekende dienstmeid op Vermeers beroemdste schilderij giet melk uit een kan uit Bergen op Zoom in een schaal uit Oosterhout.