Hartjesballonnen vervangen graffiti in opgefleurde brandgang: ‘Kijk, daar is er nog één’

Elke 500 meter een AED: Drimmelen is ‘hartveilig’

8 juni LAGE ZWALUWE / MADE - Met het plaatsen van een defibrillator bij basisschool De Grienden in Lage Zwaluwe is de gemeente Drimmelen nu ‘hartveilig’. Dat betekent dat in elk dorp overal binnen een straal van 500 meter een AED te vinden is die dag en nacht beschikbaar is.