Harry Opheij, oud-burgemeester van Made en Drimmelen, op 88-jarige leeftijd overleden

VIDEO IMC Weekendschool on Tour: jonge nieuwkomers leren over beroep 'rolmodellen'

24 januari BREDA - Op hun vrije woensdagmiddag komen ze naar school. Om er te leren over beroepen uit de wereld van wereld van de kunst, cultuur of de wetenschap waar ze normaal gesproken thuis niet mee in aanraking komen. De IMC Weekendschool is neergestreken in Breda.