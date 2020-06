Harry de Valk was een ‘mensenmens‘: ‘Hij genoot van de persoonlijke contacten’

Speed, mdma én de uiterst gevaarlij­ke drug fentanyl in Ooster­houts schuurtje

19:20 BREDA - In een schuurtje in Oosterhout is op 12 maart anderhalve liter fentanyl gevonden. Dat is een levensgevaarlijke harddrug die al in kleine hoeveelheden fataal kan zijn. Een 30-jarige Oosterhouter zit in de gevangenis op verdenking van het bezit ervan.