Harry Bakker wordt opnieuw lijsttrekker van Lijst Harry Bakker (LHB)

Gijzeling van vrouw (18) uit Gilze en Rijen blijkt verzonnen

16:01 HENGELO - Een 18-jarige vrouw uit Gilze en Rijen is afgelopen dinsdag aangehouden in Hengelo vanwege het doen van een valse aangifte. De vrouw had eerder meerdere keren melding gemaakt dat ze ergens werd gegijzeld. Dat verhaal bleek, na uitgebreid onderzoek, niet waar te zijn.