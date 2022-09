Harley-Davidson motor gaat in vlammen op in Gilze

COLUMN Woorden raken ingebur­gerd, of je dat nu kut vindt of niet

Kutje bef, wat een taalophef! Er was deze week weer eens verontwaardiging over grof woordgebruik. Voetbaltrainer Erik ten Hag zei ‘fucking’, premier Mark Rutte vond iets ‘ruk’. En in Den Bosch hing een spandoek dat de Vuelta-renners aanmoedigde met de tekst: ‘Fietse, kut!’ Moest dat nou allemaal?

