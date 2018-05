Hardere aanpak van wonen op recreatieparken Gilze en Rijen

In de gemeente wordt al jaren geprobeerd nieuwe permanente bewoners te weren. Dat is niet eenvoudig gebleken. Vandaar dat de maatregelen steeds verder worden aangescherpt. In een memo aan de gemeenteraad schrijven B en W dat het Rijk nadrukkelijk verzoekt deze vorm van illegale bewoning hard aan te pakken. Niet tijdig vertrekken bij nieuwe inschrijvingen leidt direct tot het dreigen met een dwangsom. Ook de parkeigenaren worden aangeschreven.

Moeizaam

Gilze en Rijen heeft vier recreatieparken: Heidelust, Linberg, Brabants Weelde en Mastendol. Tijdens een vergadering liet burgemeester Jan Boelhouwer weten dat de strijd vooral bij twee parken moeizaam was. Namen noemde hij niet. Recentelijk was er wel een inval van de politie bij Linberg. Eigenaar Mark van den Berg zei toen dat er van de zeshonderd staanplaatsen nog ruim vijftig recreatiewoningen van de oude regeling zijn, maar dat hij volledige medewerking gaf.

Dwangsom

In 2017 hebben zich dertien gevallen voorgedaan waarbij mensen zich bij de gemeente inschreven voor een woning op een van de parken. Zij hebben meteen een brief meegekregen waarin staat dat ze binnen veertien dagen moeten vertrekken. In acht van de gevallen hebben de gasten zich vrij snel weer uitgeschreven en zich op een andere adres ingeschreven. In vier gevallen heeft de gemeente gedreigd met een dwangsom als de bewoners toch bleven, waarbij in één geval langer wonen tijdelijk is gedoogd. In slechts één geval is de dwangsom ook geïnd. Alle nieuwe bewoningen zijn beëindigd.

Prikkel

Sinds dit jaar krijgen de parkeigenaren bij nieuwe inschrijvingen ook een brief. 'We hopen hiermee op een extra prikkel om de illegale bewoning tegen te gaan', schrijven B en W. Ook is iemand in dienst genomen om illegaal wonen op parken aan te pakken. Bewoners die al van voor 2005 op een vakantiepark wonen, mogen blijven. Maar die gedoogvergunning is niet overdraagbaar. Als ze vertrekken of te oud worden, vervalt de toestemming.

Kamerwoningen