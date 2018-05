Harde kritiek op plannen coalitie Oosterhout

Laatste tentoon­stel­ling Piet van Riel

16 mei OOSTERHOUT - In Art Gallery Mara in het Belgische Turnhout is in juni de laatste tentoonstelling van Piet van Riel (1951-2017) te zien. De eind 2017 overleden Oosterhoutse kunstenaar heeft de tentoonstelling, met veel nieuw werk, in de laatste maanden van zijn leven nog georganiseerd.