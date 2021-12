Harde keuzes door personeelstekort: wie bouwplannen heeft, kan die maar beter snel indienen

Deel Oosterhout­se scholen moet nog luchten voor fris klaslokaal

OOSTERHOUT - Ramen en deuren open. Voor een deel van de Oosterhoutse basisscholen is dat nog de beste manier om de lucht in het klaslokaal op orde te houden. ,,Natuurlijk luchten is op korte termijn de beste optie”, zegt wethouder Dees Melsen (VVD).

29 november