Hapje eten met andere alleenstaanden in Lage Zwaluwe: ‘Er kan hier van alles ontstaan’

Het idee ontstond spontaan tijdens een overleg tussen Crezée en Lambrechts, beiden alleenstaand. Crezée: “We weten allebei hoe lastig het is om alleen uit eten te gaan. Je voelt je wel zitten, zo alleen aan een tafeltje.” Het tweetal benaderde diverse horecazaken in de gemeente, waaronder eetcafé ‘Hier is ‘t’ in Lage Zwaluwe waar deze avond de aftrap van De Tafelgenoot plaatsvindt. Lambrechts: “Inmiddels hebben twaalf eetgelegenheden aangegeven mee te willen doen. Vanavond peilen we daarom bij de gasten hoe vaak we dit moeten organiseren.” Ze benadrukt dat de diners geen datingavonden zijn. “Maar er kan hier van alles ontstaan.”

Gelijkgestemden

Anja van Zwietering (51) uit Lage Zwaluwe eet ook mee. Ze heeft haar buurvrouw meegenomen, maar ze gaat ook gerust alleen uit eten. “Ik ga ook alleen op reis. Ik ben onder meer naar Costa Rica, Thailand en Brazilië geweest. Tijdens deze reizen ontmoet ik vaak gelijkgestemden.” Ze vindt het daarentegen lastig om in haar woonplaats contacten op te doen. “Ik woon hier nu veertien jaar en ken wel wat mensen via het darten, maar dat zijn vooral stelletjes. Het lijkt me leuk om hier alleenstaande leeftijdsgenoten uit het dorp te ontmoeten.”

Frans Mutsaers (78) uit Made zag de oproep op Facebook. “Zaterdag besloot ik me toch op te geven, want ik vind het leuk om met mensen te praten. Ik ben nu zes jaar alleen en heb in de buurt helaas weinig contacten. Mijn buren zie ik niet veel, want zij werken overdag.” Vooralsnog bevalt het diner hem goed. “De volgende keer ga ik weer.”