Hankse ouders boos: consultatiebureau sluit

HANK - Het consultatiebureau in Hank sluit per 1 november. Tot groot ongenoegen van de Hankse ouders die nu voortaan voor het spreekuur naar Almkerk moeten. De GGD meldt in een brief aan de ouders dat de maatregel wordt genomen om ouders meer keuzes te bieden om een afspraak te maken.

"Dit maken we mogelijk door de teams van de consultatiebureaus in Hank en Almkerk samen te voegen op de locatie Almkerk."

Schijnargument

"Een schijnargument', vindt moeder Susan Busser (29) uit Hank. "We konden altijd al uitwijken naar Almkerk. Nu zijn we juist beperkter, omdat we alleen nog maar daar terechtkunnen."

In een brief aan het college van Werkendam schrijft ze: "Door dit besluit verhogen jullie actief de drempel voor jonge (kwetsbare) ouders om hun opvoedkundige vragen te gaan stellen. (...) Daarnaast wordt het voor de groep van de meest kwetsbare ouders en kinderen ook lastiger om deze basisvoorziening in de medische zorg te bereiken. (...) Niet gericht op de beste zorg voor burger, maar een besluit dat enkel naar een sluitende begroting toewerkt."

Collegiaal overleg

Wethouder John Bakker ontkent dat het sluiten van het consultatiebureau in Hank een kostenbesparing is. Hij geeft aan dat de maatregelen de kwaliteit van de zorg ten goede komen. "In Almkerk is het team door de samenvoeging groter, waardoor meer collegiaal overleg mogelijk is. We kiezen voor kwaliteit boven gemak."

Wie aangewezen is op het openbaar vervoer kan met de buurtbus naar Almkerk. "Maar die rijdt slechts één keer per uur", weet Busser. Bakker geeft aan dat er een oplossing wordt gezocht voor ouders die niet in staat zijn zelfstandig naar Almkerk te komen. "Als je echt niet anders kan, zorgt de GGD voor je vervoer."

Vragen

Het inloopuur in Hank blijft wel. Voorlopig althans, want in andere kernen van de gemeente Werkendam zijn deze wegens te weinig bezoekers al komen te vervallen.

Progressief Altena heeft inmiddels schriftelijke vragen gesteld aan het college. De partij wil onder meer weten of het consultatiebureau toch voor Hank behouden kan blijven.