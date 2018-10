Hank komt in opstand tegen renovatie Brug Jannezand

Sinds deze ochtend hangen er daarom twee spandoeken aan de brug. “Herstel de brug” en “Renovatie is geen sloop” melden de lakens. De protestdoeken zijn er opgehangen door Hankenaar Christian Alderliesten, raadslid voor Progressief Altena. “Het is het allerlaatste redmiddel voordat er morgen onherstelbare schade wordt aangericht”, meent Alderliesten. “Het college moet nu op de rem trappen en onderzoeken of het toch mogelijk is om de brug te herstellen. Wethouder Van Oosten heeft de sleutel in handen.”



Van Oosten is op de hoogte van de twijfels die zijn gerezen over de renovatie van de brug. “Maar de eerste fase gaat hoe dan ook door. Voor het explosievenonderzoek moeten de palen en de brug weg. Wel willen we met onder meer de archiefkring in gesprek over het ontwerp. Zowel de gemeente als Hank zijn erbij gebaat dat er een brug komt die de inwoners wensen.”