Hank in de frontlinie: ‘Op oudjaarsavond 1944 werd ons huis platgeschoten’

Iedereen is welkom in De Huiskamer in Lage Zwaluwe: ‘Een mens moet niet alleen zijn’

10:15 LAGE ZWALUWE/TERHEIJDEN - Een huiskamer waar iedereen welkom is voor een praatje, kopje koffie en een activiteit. Welzijnsorganisatie Surplus is in Lage Zwaluwe en Terheijden gestart met deze dagbesteding, waarvoor geen indicatie nodig is.