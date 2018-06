Hank en de hitsige stripper

Man benadert kinderen in Made: ‘Meisje mag ik foto’s van je maken?’

8 juni MADE – De politie en het personeel van zwembad De Randoet in Made letten de komende tijd extra goed op of ze geen vreemde mensen zien. Vorige week zijn kinderen in de omgeving van het zwembad benaderd door een ‘oudere’ man die vroeg of hij foto’s van ze mocht maken.