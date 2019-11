‘Hangplek is meer dan een suffe zeecontainer’

RAAMSDONKSVEER - Een beschutte plek waar jongeren elkaar kunnen ontmoeten, en een plek in het Koningspark waar overdag basisschoolleerlingen terecht kunnen voor lessen over de natuur. Kun je die twee wensen combineren? Het was een opdracht van de gemeente waar de Technasium-leerlingen van het Dongemond College wel raad mee weten.

In de raadzaal van het gemeentehuis presenteerden de derdejaars Havoleerlingen hun ideeën voor een Multifunctionele Ontmoetingsplek (MOP) aan gemeente, handhavers en wijkbewoners.

De schetsen uit de lessen Onderzoeken en Ontwerpen vielen in goede aarde. ,,Ik ben blij dat er ontwerpen tussen zitten die meer zijn dan een suffe zeecontainer waar je jongeren in zet”, aldus de jongerenwerker die meekeek bij de presentatie in de zaal van het gemeentehuis in Raamsdonksveer.

Of hij er zelf in zou willen wonen?, vroeg de jongerenwerker aan leerling Jop toen hij met zijn groepje hun ontwerp presenteerde. ,,Ik ga daar zelf niet in mijn eentje zitten”, zei Jop direct, ,,ik zit zelf liever binnen. Maar als die jongeren toch niet thuis willen zitten dan moet het wel lekker beschut zijn.” Daarom hadden ze een afdak getekend en was het ook een kwestie van 'leuk aankleden’.

Een andere groep ontwierp een skatebaan zodat er buiten de plek ook nog wat te doen was. Of een tafel met haken in de muur waaer plantjes aan kunnen hangen voor de buitenlessen van de basisscholieren, de andere gebruikers van de MOP.

Budget

Zonnepanelen had zowat elk groepje wel op het dak getekend, of gras als duurzaam alternatief. Een voorwaarde was wel dat ze binnen het budget van 20.000 euro moesten blijven. Dat werd moeilijk voor de groep die een drijfark schetste, met draaibare banken. Ook zat er een toren in een van de ontwerpen, ,,omdat de jongeren een wens hadden om hoog te zitten". Of de wijkbewoners daar gecharmeerd van zijn, is nog de vraag.