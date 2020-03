Handjes gaan de lucht in tijdens serenade voor bewoners zorgcentrum

Directeur Stijn Kanters van Sint Franciscus was meteen enthousiast toen enkele leden van carnavalsstichting De Leuttappers hem donderdag benaderden met het idee om een muzikaal optreden te verzorgen nu veel bewoners geen bezoek meer kunnen ontvangen vanwege de coronacrisis.

Niet onderschatten

,,Dit is een heel mooi initiatief. Onze bewoners zijn ook wel toe aan een verzetje. We willen corona buiten houden vanwege de enorme gezondheidsrisico’s maar er zit aan de hele situatie ook een mentaal aspect. Dat moet je niet onderschatten. We willen niet dat onze mensen overlijden uit eenzaamheid. Dit is daarom een heel welkom verzetje en weer eens wat anders dan de hele dag televisie kijken.”

Vlak voor de start van het optreden zijn Peter Martens en Frank Gooijers van De Leuttappers nog druk bezig met de geluidsinstallatie. Even later klinkt er volop muziek over de binnenplaats van Sint Franciscus.

Er is al het nodige volk op de been: familieleden van bewoners die vanaf het grasveld een praatje met hen maken richting balkon of openstaand raam maar ook vele andere nieuwsgierigen die op de muziek afkomen.

Minimale afstand van 1,5 meter

De minimale afstand van 1,5 meter wordt redelijk in acht genomen en anders is er altijd nog Peter Martens die met zijn rolmaat zwaait om te waarschuwen dat de veiligheid een groot goed is. “En mensen: geen polonaise gaan lopen, want dat is te dichtbij.”

Erik van Gestel – ‘de zingende schilder uit Gilze’ – en Wim Krijnen (zelfs ook al aardig op leeftijd, maar nog immer goed bij stem) zijn bereid gevonden om het optreden te verzorgen. Vanaf een klein steigertje zingen ze de longen uit hun lijf.

‘Kali, mijn liefste Kali, ik houd van jou’

Er zitten zes nummers in hun repertoire. Zodra het eerste nummer van start gaat, verschijnen er steeds meer grijze bolletjes achter de ramen en op de balkons. Initiatiefnemer Erik van Gestel –“Prachtig om dit te mogen doen”- trapt af met een nummertje van Django Wagner. ‘Kali, mijn liefste Kali, ik houd van jou’ schalt over het pleintje.

Er wordt al volop meegedeind en gezongen. Als even later Wim Krijnen de klassieker ‘Rode rozen’ van Jantje Koopmans aanheft, is het hek van de dam: de handjes gaan massaal de lucht in.”

Bewoner uit zijn dak

Stijn Kanters ziet het allemaal met een grote glimlach aan. Zeker als hij ziet dat een bewoner helemaal uit zijn dak gaat op zijn balkon: “Dat is meneer Meeuwisse. Die heeft het zichtbaar enorm naar zijn zin.” En inderdaad: meneer Meeuwisse zwaait met zijn armen mee op de maat van de muziek en steekt breeduit lachend ook nog eens regelmatig zijn duim omhoog.

Peter Martens is een uitermate tevreden mens: “Onze opzet is geslaagd. Maar we zijn nog niet klaar hier. We gaan nog twee keer optreden: aan de voorkant en de achterkant van het complex zodat alle bewoners van het optreden kunnen genieten. En voor het personeel hebben we 175 bossen tulpen gekregen van sponsors. Want ook zij worden door ons niet vergeten.”