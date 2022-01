Handen inéén voor vegetatie Noordwaard

Dat maakten beide partijen maandag bekend. De Noordwaard ligt ten noorden van De Biesbosch, globaal tussen Hank en Werkendam. Het gebied was vroeger een gewone polder, maar werd rond 2015 ingericht als overstroomgebied. Sinds die tijd is de recreatieve aantrekkingskracht van het gebied enorm gegroeid.

Grote rivieren

Staatsbosbeheer en Rijkswaterstaat hebben verspreid over Nederland uiterwaarden van grote rivieren in beheer. Deze gebieden grenzen vaak aan elkaar of lopen in elkaar over. Daarom hebben zij op landelijk niveau afgesproken intensiever te gaan samenwerken bij de uitvoering van het beheer en onderhoud van de uiterwaarden. De Noordwaard is een van de eerste projecten waar invulling wordt gegeven aan deze samenwerking.