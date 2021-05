Handboogclub deze zomer al actief in nieuw pand op vijfde veld SCO

,,Er wordt nu concreet aan de nieuwbouw gewerkt’’, zegt St. Sebastiaan-voorzitter Robin van Haasteren. ,,De toegangsweg ligt er, er wordt flink gegraven voor de fundering en we zijn druk bezig met het leidingwerk.’’

Van Haasteren is uiteraard blij met de vooruitgang: ,,Het zoeken naar een nieuwe locatie duurde een paar jaar, maar zodra alles met de vergunningen rond is, gaat het heel hard. Je ziet het bijna groeien. Nu ligt er nog een grote berg afgegraven zand. Begin juni starten ze met de skeletbouw en wordt het hoogste punt bereikt. Als alles meezit, kunnen we half juli over.’’

Wijken voor woningen

Het handboogschuttersgilde verhuist naar sportpark de Elskens. Voetbalvereniging SCO offert het vijfde veld op, waar nu dus het nieuwe clubhuis van St. Sebastiaan verrijst. De club zit nu nog op het eiland van de Zwaaikom. Daar moeten de schutters wijken voor woningen.

St. Sebastiaan gaat er met de nieuwe accommodatie flink op vooruit. ,,Nu hebben we een ruimte van tien bij tien m2, straks is dat twintig bij 16. Dat scheelt dus enorm. Het aantal schietbanen groeit van negen nu naar 15’’, legt de voorzitter uit.

Quote De sport is populair, ik denk omdat je het hele jaar door lekker bezig kunt zijn Robin van Haasteren, voorzitter St Sebastiaan

Anders dan bij veel andere boogschietverenigingen in Nederland kunnen de leden van de Oosterhoutse club van binnen uit op de doelen mikken: ,,Bij de banen kunnen we door grote open ramen naar buiten schieten. Dat is nu op onze oude accommodatie ook al, overigens. Daardoor hebben de leden het hele jaar door de mogelijkheid om hun sport te beoefenen.’’ Veel andere clubs zijn in de wintermaanden gesloten.

Groeiende sport

Van Haasteren zit een club voor die de afgelopen jaren van vijftig naar negentig leden groeide. ,,De sport is populair, ik denk omdat je het hele jaar door lekker bezig kunt zijn. Binnen en buiten. We verwachten nog meer aanwas, en die kunnen we op de nieuwe plek prima kwijt. Op dinsdag- en donderdagavond zijn onze trainingen, verder kunnen de leden vrij schieten op de blazoenen of op onze 3D-dieren.’’