Handbalvereniging RHV waarschijnlijk het haasje na verbouwing sportpark Rijen

video ‘Criminelen gebruikten nepdrugs in dijkhuisje’ bij dubbele drugsmoord Hooge Zwaluwe

16:05 HOOGE ZWALUWE/BREDA - Onder strenge veiligheidsmaatregelen is in de rechtbank in Breda begonnen aan de strafzaak over de dubbele drugsmoord in het vakantiehuisje in Hooge Zwaluwe in 2015. Er bleef nog veel onduidelijk. Verdachte Roy O. werd verhoord, het is nog steeds de grote vraag wat hij tussen 10.58 en 11.49 uur heeft gedaan in het huisje. Hij zou drugs hebben weggehaald, maar in de rechtbank bleek vandaag dat er alleen nepcoke in het huisje aanwezig was.