Handballen zit er niet meer in, maar Carlijn Mulder kan nu andere dromen vervullen

Carlijn Mulder is een handbaldier. Al sinds haar zesde kan ze er geen genoeg van krijgen. Haar talent bracht Mulder tot het hoogste niveau van België. Niets leek een grote carrière in de weg te staan. Tot haar rechterknie als spelbreker optrad. Dat begon allemaal in 2017. ,,Ze moesten mijn binnenmeniscus wegknippen", legt ze uit. Mulder herstelde volledig. In januari van dit jaar ging het weer mis. ,,Toen ben ik geopereerd aan de buitenkant van mijn meniscus, maar nu spelen er weer problemen op."