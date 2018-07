'Halve Zolenpad van Den Bosch naar Lage Zwaluwe'

Te koop: oude leerlooie­rij aan de Bredaseweg in Oosterhout

9:08 OOSTERHOUT - Kruispunt Trommelen in hartje Oosterhout heeft een ander aanzicht gekregen. De oude leerlooierij daar is de afgelopen maanden grondig verbouwd. Had het pand eerst iets weg van een skihut, nu heeft het een meer industriële uitstraling. Sinds kort staat het als woonhuis te koop.