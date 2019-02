Halve prijs plantgoedactie vliegensvlug uitverkocht

GILZE - De plantgoedactie Behaag je tuin in Gilze en Rijen is in vliegende vaart volgeboekt. ,,Het budget van 5.000 euro is afgelopen zondag al bereikt”, zegt Jos Dilven van De Fruitboogerd in Gilze, waar de bestellingen zijn gedaan. De gemeente betaalt de helft van de kosten van hagen, bomen en siergrassen.

Buxusmot

Dit jaar is de door de gemeente gesubsidieerde plantgoedactie van de Natuur- en Landschapsvereniging Gilze en Rijen (NLGR) wel heel snel volgeboekt. De campagne duurt van 22 januari tot en met 15 februari, maar op de site van de Fruitboogerd valt te lezen dat wie nog wil bestellen mooi te laat is. ,,Dit jaar liep het heel hard. Waarschijnlijk omdat er vanwege de buxusmot veel hagen zijn kaalgevreten en mensen hun buxus willen vervangen”, aldus Jos Dilven. ,,Met de actie hebben we midden in de roos geschoten. Het groene alternatief is goed voor de biodiversiteit. Anders is het risico groter dat mensen besluiten hun planten vervangen voor tegels.”

Korting

Ook dit jaar hebben weer tachtig tot negentig gezinnen gebruik gemaakt van de plantgoedactie. ,,Veel haagplanten zijn besteld, maar ook bloeiende planten, siergrassen, taxus en ilex, een soort die veel lijkt op buxus maar geen last heeft van de mot.” De samenwerking met de gemeente leidt er toe dat inwoners van de gemeente de helft korting krijgen op de prijs die Dilven bij telers betaalt. Dat maakt het volgens hem ook zo aantrekkelijk. Bij een tuincentrum betalen inwoners anderhalf keer zo veel en dan gaat de korting van de gemeente er nog af. Om te voorkomen dat enkelen massabestellingen doen is een maximum ingesteld per soort. Voor haagjes bijvoorbeeld vijftig en fruitbomen tien.

Fruitbomen