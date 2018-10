Halloweenparade Rijen dit jaar met een spookslot

RIJEN - De vierde editie van de Halloweenparade in Rijen wordt deze keer opgesierd met een speciaal opgetrokken spookslot. Al 180 deelnemers hebben zich aangemeld. Anthony Bisschops van 0161-events verwacht dat zeker 250 mensen meelopen in de griezelmars.

Het evenement groeit flink. Anthony Bisschops heeft daarom samenwerking gezocht met de winkeliers van De Laverije in Rijen. ,,Alleen was het niet meer te doen. We zijn uit ons jasje gegroeid. Daardoor verzorgen de winkeliers op de zaterdag overdag vanaf 11.00 uur tal van kinderactiviteiten in en bij het winkelcentrum. Bovendien is De Laverije ook versierd.''

Kinderactiviteiten

Vorig jaar waren de kinderactiviteiten en de Halloweenparade over twee dagen verspreid. Deze keer is er de koppeling met de parade op 27 oktober die om 19.00 uur start en in een vaste route door het dorp trekt. Want Bisschops heeft geleerd dat daardoor steeds meer huizen langs de parade aangekleed worden in griezelsfeer.

Hij is blij met het enthousiasme in het dorp. Dat wil de organisator graag vasthouden. Vandaar dat er in samenwerking met sponsors prijzen beschikbaar zijn voor meer deelnemers. Behalve individuen dingen ook groepen en wagens mee. De prijs voor het mooist versierde huis is een minuut gratis winkelen.

Griezelhuis