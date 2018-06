Haar eerste boek én een eigen uitgeverij

Justitie eist 15 maanden cel tegen Tilburger die echtpaar Van der Veeken uit Rijen doodreed

14 juni TILBURG/BREDA - Het Openbaar Ministerie heeft 15 maanden celstraf geëist tegen de 24-jarige Tilburger die in oktober 2016 een dodelijk ongeval veroorzaakte op de Bredaseweg in Tilburg. Ook wil ze dat de man een rijontzegging van 5 jaar krijgt. Dat bleek donderdag bij de rechtbank in Breda, waar de inhoudelijke behandeling van de strafzaak diende.