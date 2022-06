‘Haal je alle boeren weg, kom je er nog niet’, agrariërs Brabantse Wal ‘strijdbaar’ na stikstofnieuws

Het stikstof-nieuws uit Den Haag komt hard aan op de Brabantse Wal. ,,Menig boerengezin gaat onderdoor aan de onzekerheid. Het worden weer nachten wakker liggen over oplossingen”, zegt varkenshouder Jos Naalden uit Bergen op Zoom. Hij is ook voorzitter van de ZLTO-afdeling in Roosendaal. ,,Ik heb vandaag tientallen reacties gehad van collega's. Zoals van jonge ondernemers die het lastig hebben. Er is heel veel onzekerheid. Maar er is ook strijdbaarheid, het is niet zo dat ze het opgeven.”