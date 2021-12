H19 probeert alle ballen in de lucht te houden: ‘Dit vraagt veel souplesse van cursisten en docenten’

‘Dit jaar is echt uitzonderlijk”, zegt Van Gemert. ,,We hebben veel moeten improviseren om de lessen door te laten gaan. De maatregelen veranderden telkens weer. Toen we niet meer binnen konden repeteren vanwege corona, konden we voor de danslessen terecht bij het podium bij Floralia omdat je dan toch beschut op een podium kon werken. Voor de lessen theater en musical mochten we in De Schelp aan de slag. Dat was echt een uitkomst.”