Gulle gever voor nieuw Gertrudiskapelletje: 'Het wordt het mooiste kapelletje van Brabant'

Afgelopen weekend werd het houten kapelletje in Geertruidenberg volledig vernield. Alleen het Gertrudisbeeld en het watertappunt bleven ongeschonden. De Edele Vroedschap Sint Gertudis Berghe, die enkele jaren geleden als initiatiefnemer het kapelletje realiseerde, zat met de handen in haar. Veel tijd, energie en kosten waren gestoken in het karakteristieke kapelletje aan de Stadsweg en nu was alles in een nacht tijd kapotgemaakt.

Gulle gever

Maar dinsdagavond kwam er verlossing uit onverwachte hoek. Schoonzicht Vastgoed trok zich het leed zo aan dat het bedrijf zich als een gulle gever opstelt. De onderneming neemt alle kosten voor een nieuw kapelletje op zich. Naar schatting is dat 25.000 euro. Ook staat het bedrijf garant voor het onderhoud voor de komende 25 jaar. Tot grote vreugde van de Vroedschap. "Geweldig", vindt Schellevis. "Eerst hadden we een slapeloze nacht van teleurstelling, dinsdag konden we niet slapen van opwinding. Het bedrijf schenkt het kapelletje aan de gemeenschap van Geertruidenberg."

Processietocht

De bedoeling is dat scholieren de komende tijd aan de slag gaan met de bouw. Op de dag van de Heilige Gertrudis, 17 maart, wordt het kapelletje officieel heropend. Het beeld wordt met een processietocht teruggezet op zijn plaats. Tijdelijk verblijft Gertrudis in de Geertruidskerk.

Zelfs de traditionele Boomplantdag, die wat later in maart zou plaatsvinden, is verplaatst naar 17 maart. Dan krijgt het kapelletje een eigen 'heilige eik'. Ook de gemeente Geertruidenberg heeft de toezegging gedaan om alles in het werk te stellen om het kapelletje terug te krijgen.