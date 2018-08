Grutterijstraat in 's Gravenmoer onder water door gesprongen waterleiding

West-Bra­bant blijft ondanks droogte gewoon de auto wassen

7:44 Terwijl West-Brabant geel kleurt, zorgen sproeiers in Sint Willebrord voor groene gazons. En staan automobilisten in de rij voor de wasstraat. Want de heilige koe moet schoon. Ook nu drinkwaterbedrijven oproepen zuinig om te springen met water. ,,Misschien zie ik nu wel meer auto's voorbijkomen dan anders", zegt wasstraatmedewerker William Keijl uit Breda.