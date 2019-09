Gruis uit plafond: pastoor Raamsdonksveer doet stapje naar voren

Volgens het bisdom laat het stucwerk in het plafond los. Het mankement is vorige week ontdekt. ,,We hebben het in onderzoek maar het is te kort dag om het op tijd te repareren. Er is niks ernstigs aan de hand".

Argentinië

Frederico Ceriani is afkomstig uit Argentinië. Hij heeft in meerdere landen ervaring opgedaan in het parochiepastoraat. Van 2004 tot 2013 was hij kapelaan en pastoor in parochies in het bisdom Roermond. In die tijd leerde hij bisschop Liesen kennen. Met hem sprak hij over een mogelijke benoeming in het bisdom Breda. Sinds oktober 2018 werkt Ceriani als kapelaan in de zes parochies van het samenwerkingsverband Alphen-Gilze. Per 15 september is hij benoemd tot pastoor voor de Sint Elisabethparochie.