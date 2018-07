Grotere kantine op busstation Oosterhout: 'Eindelijk normaal een boterham eten'

'Zomerslui­ting Dussenaar strop voor ouderen'

20 juli DUSSEN - De verontwaardiging over de sluiting van het dorpshuis in Dussen in de zomervakantie is groot. ,,Dit is een strop voor de oudere mensen", zegt Philip den Haan die namens fractie Altena Lokaal hierover vragen heeft gesteld. ,,Juist in de zomermaanden voelen ouderen zich eenzamer omdat hun (klein)kinderen op vakantie zijn."