Grote vraagtekens over bouwplan marechausseekazerne en Tropical

Vertraging

De plannen voor de bouw van dertien of twaalf sociale huurwoningen aan de Van Oldenbarneldtslaan in Rijen lopen opnieuw vertraging op. Woningcorporatie Leystromen en voormalig wethouder Willem Starreveld worstelden vanaf 2015 met dit dossier. Tegenstand uit de buurt en vervolgens de raad maakten dat er een nieuw plan voor een groter gebied moest komen. Immers de nabijgelegen Margriethal en Tropical verdwenen (deels). Dat moest meer ruimte scheppen. Een motie vroeg het college opnieuw te gaan praten met betrokkenen.

Leystromen

Dat werd geen vrolijk verhaal vonden drie insprekers van de De Noijhof gisteravond. De wensen die zij hadden en die van Leystromen werden ineen geschoven, maar leidden niet tot hun oplossing. En zij klaagden over inspraak. De bewoners gingen voor de bouw van 8 woningen aan de Van Oldenbarneveldtlaan en vijf op het terrein van het naastgelegen Tropical. Onhaalbaar vond Leystromen. Zowel in tijd als financieel.

Drogreden

Volgens de omwonenden was dat een drogreden, passen twaalf woningen niet in een gebied van 2247 m2. Ook kost het plan van Leystromen te veel groen is hun overtuiging. In de gesprekken, die aanvankelijk nog goed liepen, lukte het nog wel om van 13 naar 12 woningen te gaan. En om de woningen te spiegelen, waardoor achtertuinen niet aan elkaar grensden.

De commissieleden waren verbaasd over de insprekers. ,,Ik had gedacht dat alles in kannen en kruiken was” , zei Jac Wouters van het CDA. Ook zag hij niet waarom Leystromen een vergoeding zou krijgen van 126.000 euro en vond hij dat de wethouder niet de samenhang in het gebied had bekeken. ,, Leystromen heeft voor eigen risico en rekening een plan ontwikkeld staat in de overeenkomst.” De PvdA vond dat het zo niet kon. En Gemeentebelang riep op tot een ultieme poging consensus te bereiken. VVD was absoluut tegen het plan van Leystromen. Ook kern 75 had twijfels of 12 woningen niet ook te krap was.

Wethouder Ariane Zwarts vond dat ze de bewoners juist erg had meegenomen in het overleg. Op basis van een wensenlijst is een variant gekozen van de vier. De rest was niet haalbaar voor Leystromen. ,,U hebt best veel bereikt. We hebben een woning afgesnoept en woningen omgeklapt”, vond ze.