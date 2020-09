Grote veranderingen Slotjesveld, inwoners kunnen meepraten

Boerenpraat ‘Géén hondsdagen? Géén kaas in de koelkast’

2 september Wat een broeierig weer was het de afgelopen weken! Hondsdagen, noemde ons ma dat vroeger. Ze bedoelde dat alles in een mum van tijd bedorven kon zijn. De koelkast is in die tijd inderdaad veel te klein.