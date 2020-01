Grote uitslaande brand in loods Raamsdonksveer: mogelijk een gewonde

Hoger beroep in kolossale cokesmok­kel­zaak Oosterhout

12:46 OOSTERHOUT - Justitie is het niet eens met de straffen in een omvangrijke cocaïnezaak in Oosterhout. De rechter veroordeelde drie verdachten tot 7, 5 en 3 jaar cel. Het Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep, zo bevestigt een woordvoerder. Ook de drie veroordeelden hebben beroep aangetekend.