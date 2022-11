‘Grote teleurstelling’: Stichting Islamitisch Onderwijs wil niet naar Oosterhoutse wijk Dommelbergen

74-jarige krantenbe­zor­ger bestolen van scooter in Rijen: verdachte aangehou­den

RIJEN - Een 74-jarige krantenbezorger is donderdagnacht van zijn scooter beroofd in Rijen. De bezorger was kranten rond aan het brengen in de wijk. Een jongeman is aangehouden op verdenking van diefstal van scooters.

