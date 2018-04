Grote stroomstoring in Oosterhout weer verholpen

video Zwembad De Warande in Oosterhout vier dagen eerder open: 'Dit is een cadeautje'

18:22 OOSTERHOUT - ,,Dit is een cadeautje'', zegt Isabelle Prohn als ze woensdagmiddag haar handdoekje uitslaat bij Recreatieoord De Warande. Zoons Jeroen (9) en Sebastiaan (12) moesten eigenlijk naar de klimclub in Tilburg. ,,Maar tijdens het middageten hebben we tóch besloten om te gaan zwemmen, hé jongens? In Nederland weet je het nooit met het weer. In de meivakantie kan het ineens hagelen."