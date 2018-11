Grote schade na plofkraak in winkelcentrum Oosterhout

Snellere aanpak Hooipolder bedreigt Huntington-cen­trum Klooster­hoe­ve: ‘Maken ons grote zorgen’

7:00 RAAMSDONKSVEER - De veiligheid van cliënten van De Kloosterhoeve is in het geding als Rijkswaterstaat de plannen voor de A59 doorzet. “Wij maken ons grote zorgen”, zegt bestuurder Mireille de Wee van het centrum voor Huntington in Raamsdonksveer. In het uiterste geval wordt verhuizing overwogen.