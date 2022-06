Grote renovatie van militaire wijk in Rijen gaat beginnen; ook sloop en nieuwbouw

In 2019 zocht Leystromen contact met bewoners over de grote opknapbeurt. De woningcorporatie heeft al heel lang woningen in bezit in deze wijk uit begin jaren vijftig, waar vroeger vooral militairen woonden die aan vliegbasis Gilze-Rijen verbonden waren. In de loop der jaren veranderde de bewoning en ging de wijk in karakter achteruit. Wel voelden bewoners zich verbonden met ‘hun’ wijk.