Grote optocht in Made verplaatst naar maandag

Ondanks wind een mooie optocht in 't Nachtuilen­rijk

22 februari SPRUNDEL - Jan Boeren, organisator van de optocht van de Nachtuilen: ,,De weersvoorspellingen waren dreigend, daarom zochten we voor zaterdag al contact met de wagenbouwers. Zaterdagmorgen om kwart over acht hebben we beslist: Wagens mogen niet hoger zijn dan 5 meter, moeten stevig in elkaar zitten en de route wordt beperkt tot de St. Janstraat.''