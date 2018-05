Grote hoeveelheden harddrugs gevonden in woning in Dongen, 21-jarige verdachte achter slot en grendel

Geertrui­den­berg doet het zuinig aan: 'Je kunt iets in goud of zilver doen, maar misschien is brons ook wel goed'

9:06 RAAMSDONKSVEER - Hoge uitgaven in de jeugdzorg zorgen ervoor dat de gemeente Geertruidenberg over het jaar 2017 minder geld overhoudt dan verwacht. Nog altijd kan wethouder Adriaan de Jongh zwarte cijfers in zijn boekje schrijven: ruim 660.000 euro in de plus.