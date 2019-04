Grote brand in stomerij in Raamsdonksveer, pand verloren in de vlammen

Yvonne uit Den Hout is dagelijks bij Notre Dame en was er net voor de brand weg: ‘Verschrik­ke­lijk om te zien’

20:26 PARIJS/DEN HOUT - ,,Ik was er net nog‘’, zegt Yvonne America uit Den Hout als ze verschrikt naar de livebeelden van de brand in de Notre Dame kijkt. Elke dag komt ze in de monumentale kerk in Parijs, tijdens haar fietsrondleidingen.