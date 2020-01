Grote brand in stal met 1500 geiten in Dongen

Postboot Biesbosch stopt: ‘Drie uur varen voor vijf adressen is te veel’

22 januari DRIMMELEN - PostNL stopt met de postbezorging per boot in de Biesbosch. Drie uur varen voor vijf adressen is niet duurzaam en efficiënt, vindt PostNL. ,,Wij zijn in gesprek met bewoners". Met het stoppen van de postbezorging in de Biesbosch komt een eind aan een traditie die dateert van 1896.